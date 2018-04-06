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Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na dava

Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na dava.15865
  • Giriş : 06.04.2018 / 15:28:00

Şehit yakını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açtı.

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Sepet Beşik

İzmir'de yaşayann ve 2004 yılında şehit olan Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında dava açtı.

Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce 28 Temmuz  2004'te şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş, CHP'nin 3 Nisan'daki  grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine sarf ettiği sözler nedeniyle  Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusu dilekçesini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına  verdi.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatanı uğruna şehit olmuşlar  arasında ayrım yaptığı, şehitleri sınıf olarak ayırdığına ilişkin iddiasının  şehit aileleri ve halk üzerinde kin ve nefret uyandırdığına vurgu yapılan  dilekçede, "(Kılıçdaroğlu hakkında) Babam Abbas Yoldaş ve şehit aileleri adına,  şehit aileleri ve hatıraları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na  yönelik iftiralardan şikayetçi olduğumu arz ederim." denildi.

TRT

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