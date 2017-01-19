Selahattin Demirtaş'a beraat
Selahattin Demirtaş hakkında mahkeme tarafından ilk beraat kararının verildiği öğrenildi.
Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Mardin'in Midyat İlçesinde açılan, 'Terer örgütü propagandası yapma' davasında beraat kararı verildi. Karar, dokunulmazlığı kalktıktan sonra hakkında yargılamalar başlayan Demirtaş için verilen ilk beraat kararı oldu.
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