Facebook Twitter Rss

Selahattin Demirtaş'a ret

Selahattin Demirtaş'a ret.15256
  • Giriş : 17.06.2018 / 14:23:00
  • Güncelleme : 17.06.2018 / 14:25:58

Yüksek Seçim Kurulu, HDP'li Selahattin Demirtaş'ın miting taleplerini reddetti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin’de yapılan miting başvuruları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Demirtaş'ın bizzat veya SEGBİS ile katılımı istenmişti

HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin’de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmişti. Bunun üzerine HDP’nin avukatları, Demirtaş’ın söz konusu mitinglere katılımının sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığına başvuru yapmıştı. Başvuru dilekçesinde, Demirtaş’ın, seçim sürecinin temel faaliyetlerinden olan açık-kapalı yer toplantılarını 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtildiği üzere, diğer adaylarla eşit şekilde yerine getirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilmişti. Bu gerekçelerle Demirtaş’ın İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin mitinglerine bizzat veya SEGBİS sistemiyle katılımının sağlanması istenmişti.

YSK, Demirtaş’ın miting başvurularının reddine karar verdi. Ret kararının iletildiği metinde, eşitlik ilkesine dikkat çeken 298 sayılı yasaya gönderme yapan YSK, şu ifadeleri kullandı: “298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir”. 

Bayram günü silahlar konuştu: 3 ölü

Türk gemisi battı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnce: Benim reytingim daha fazla

İnce: Benim reytingim daha fazla

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisinin reytinginin Erdoğan'dan daha fazla olduğunu söyledi.

Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi

Romanlardan Erdoğan'a bayram hediyesi

Romanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sürpriz yaptılar.

 

Muharrem İnce güven veriyor!

Muharrem İnce güven veriyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin insanlara güven veren bir isim olduğunu söyl

24 Haziran için kim, ne vaat etti?

24 Haziran için kim, ne vaat etti?

24 Haziran'daki seçime hazırlanan adaylar ve siyasi partilerin vaatleri ne oldu?

 

Başbakan'dan jandarmaya bayram ziyareti

Başbakan'dan jandarmaya bayram ziyareti

Başbakan Yıldırım, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle bayramlaştı.

CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti

Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyeti, AK Parti'yi ziyaret etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya