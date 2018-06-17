Selahattin Demirtaş'a ret
HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin’de yapılan miting başvuruları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
Demirtaş'ın bizzat veya SEGBİS ile katılımı istenmişti
HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş adına İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin’de yapılan miting başvuruları, ilgili seçim kurullarınca kabul edilmişti. Bunun üzerine HDP’nin avukatları, Demirtaş’ın söz konusu mitinglere katılımının sağlanması için Yüksek Seçim Kurulu ve Adalet Bakanlığına başvuru yapmıştı. Başvuru dilekçesinde, Demirtaş’ın, seçim sürecinin temel faaliyetlerinden olan açık-kapalı yer toplantılarını 298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtildiği üzere, diğer adaylarla eşit şekilde yerine getirmesinin mümkün olmadığına dikkat çekilmişti. Bu gerekçelerle Demirtaş’ın İstanbul, Antep, İzmir ve Mardin mitinglerine bizzat veya SEGBİS sistemiyle katılımının sağlanması istenmişti.
YSK, Demirtaş’ın miting başvurularının reddine karar verdi. Ret kararının iletildiği metinde, eşitlik ilkesine dikkat çeken 298 sayılı yasaya gönderme yapan YSK, şu ifadeleri kullandı: “298 sayılı yasanın 49 ve 50'nci maddelerinde belirtilen propaganda imkanını bu yöntemle kullanmak mümkün olmadığından talebin reddine karar verilmiştir”.
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