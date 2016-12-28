Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşa alındı!
Abdullah Zeydan, HDP'ye yönelik operasyonda tutuklanan ve Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulan Selahattin Demirtaş'ın koğuşuna alındı.
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan 6 Kasım'da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Selahattin Demirtaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.
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