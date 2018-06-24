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Selahattin Demirtaş'ın eşi oyunu kullandı

Selahattin Demirtaş'ın eşi oyunu kullandı.20592
  • Giriş : 24.06.2018 / 12:31:00

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi oyunu kullandı.

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Büyüyen Beşik

Halkların Demokratik Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kullandı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde terör suçundan tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı.

Başak Demirtaş, daha sonra cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için yola çıktı.

NTV

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