Selahattin Demirtaş'ın eşi oyunu kullandı
Halkların Demokratik Partisi'nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş oyunu Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kullandı.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde terör suçundan tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş oyunu kullandı.
Başak Demirtaş, daha sonra cezaevinde bulunan eşini ziyaret etmek için yola çıktı.
NTV
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