Şelaleden atlayan 3 Youtuber yaşamını yitirdi

Sosyal medyadan paylaştıkları videolarla 1 milyondan fazla kişinin takibe aldığı Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper isimli Youtuber'ların atlatıkları şelalede yaşamını yitirdiği öğrenildi.Polis, youtuberların şelalenin uç noktasına kadar yüzdüklerini ve yaklaşık 30 metre yukarıdan aşağıya düştüklerini ifade etti.Youtuberların arkadaşları ise High On Life isimli Youtube sayfasından paylaştıkları videoda "Şuan içinde olduğumuz acıyı tarif edecek doğru bir cümle yok" ifadelerini kullanarak, hayatını kaybeden Ryker Gamble ve Alexey Lyakh daha önce özgürlük üzerine yazdığı bir yazıyı paylaştı.Paylaşılan yazıda, "Yaşanan anın içinde olmak nasıl bir duygudur? Sadece burada ve şimdinin anın içinde olarak yaşanan anı deneyimlemek. Geçmişten gelen her yükten ya da gelecekten gelen her türlü tedirginlikten arınmak. Sadece yaşadığın anı kontrol edecek kadar özgür olmak" ifadeleri yer aldı.NTV