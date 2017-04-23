Selanik'te Türk konsolosluğuna saldırı!
Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk konsolosluğuna molotof kokteyli saldırı yapıldı. Sabaha karşı saat 05.30'da Selanik Konsolosluğu'na atılan molotofta yaralanan olmazken, maddi hasar da meydana gelmedi.
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