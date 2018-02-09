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Selçuk İnan: 5 ay kendimde değildim!

Selçuk İnan: 5 ay kendimde değildim!.17904
  • Giriş : 09.02.2018 / 13:14:00

Selçuk İnan, futbol kariyeri ve takımının durumuna ilişkin konuştu.

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Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, önemli açıklamalarda bulundu. İnan, Igor Tudor'un gidişiyle sıkıntılı günlerin geride kaldığını söyledi.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle:

"Beklemediğimiz bir Sivasspor yenilgisi aldık. Antalyaspor maçıyla birlikte hem seri galibiyetler yakalamak hem de taraftarımızla beraber tekrar şampiyonluk havasına girmek istiyoruz."

''TERİM BENİ ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BİLİYOR''
"Fatih Terim beni çocukluğumdan beri tanıyor; birbirimizden ne istediğimizi biliyoruz. Çok zor olmuyor aslında. Çalışmalarıma devam ediyorum. Oynamadığım sürede de hep takımın yanında durmaya çalıştım. Bunun neticesini alıyorum. Önemli olan takımın bir parçası olmak. Hep böyle olmaya çalıştım, şimdi de böyle devam edecek."

''O 5 AYLIK SÜREÇTE KENDİMDE DEĞİLDİM''
"Geçmişle ilgili konuşmak çok sevdiğim ve istediğim bir şey değil. O 5 aylık süreçte belki de kendim değildim. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Takım iyi olunca, beraber uyum içinde olursanız herkesin performansı artar. Bunu gösteriyoruz. Dediğim gibi o 5 ay geçmişte kaldı. Bundan sonra inşallah daha iyi olacağız."

''FATİH HOCA TAKIMLARINDA KİM OYNADIYSA ÖTEKİNİ ARATMADI''
"Fernando ve Ndiaye önemli oyuncular. Bu tür oyuncuların eksikliğini hissedebilirsiniz. Ama Fatih Hoca'nın takımlarında, daha önce şamphiyonluk yaşadağım takımlarda kim oynadıysa ötekini aratmadı. Onu sağlarsanız şampiyonluklar gelir. Bazı zamanlarda aradığımız anlar oldu ama inşallah bundan sonra aratmayız."

''YÖNETİM DEĞİŞİKLİKLERİNDEN ETKİLENİYORUZ''
"Galatasaray'da 7. senem bitiyor. 3-4 kere yönetim değişikliğine şahit olduk. İnsanız, muhakkak ki etkileniyoruzdur. Kolay değil insanlara alışmak, onlardan sözler almak. Birbirimizi tanımamız süre istiyor. Sürekli zaman kaybı oluyor değişikliklerde. Camia için hayırlısı neyse o olsun."

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