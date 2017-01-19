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Selçuk İnan'a alternatif bir isim düşünülüyor

Selçuk İnan'a alternatif bir isim düşünülüyor.13864
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:47:00
  • Güncelleme : 19.01.2017 / 12:50:20

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın alternatifi üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

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Galatasaray, transfer çalışmalarında Selçuk İnan'ın alternatifini aradığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Riekerink’in vereceği karara odaklanırken, herkesin beklediğinin aksine forvet ya da savunmacı değil, Selçuk İnan’a alternatif bir orta saha oyuncusu düşünülecek. İdareciler, formsuz Selçuk’un bu şekilde devam edemeyeceği görüşünde.

Galatasaray’da dün yapılacağı söylenen transfer zirvesi bugüne ertelenirken, toplantıdan sürpriz bir sonuç çıkacağı ifade edildi.Herkes sarı-kırmızılı takıma forvet mi yoksa defans oyuncusu mu alınacağını tartışırken, teknik heyet ile yönetimin orta saha transferi üzerinde uzlaşacakları ifade edildi. Hem yönetimin hem de Riekerink’in orta sahada bir eksiklik olduğunu düşündüğü ve bugün gerçekleşecek olan görüşmede muhtemel isimlerin masaya yatırılacağı dile getirildi.

Sorunlar dizboyu!

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığspor maçında kaptan Selçuk İnan’ın formsuzluğu, Galatasaraylı idarecilerin gözünden kaçmadı. Sarı-kırmızılılar, “Selçuk ile bu sezon bitmez” diyerek endişelerini dile getirdi. Ayrıca Tolga Ciğerci’nin sakatlığı ve ne düzeyde sahalara döneceğinin bilinmediği, bunun yanı sıra Josue’nin bu bölgede yetersiz kalması sorunun daha da büyümesine yol açtı. 

Orta alana takviye

Bu mevki için alternatif olan Hamit’in de ayrılığının ardından orta sahaya mutlaka bir takviye yapılması gerektiği görüşü ön plana çıktı. Bu yüzden bugünkü zirvede orta alana takviye için karar çıkacağı düşünülüyor. Bu durumda defans veya forvet transferi askıya alınacak.

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