Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi
Galatasaray'da top koşturan Selçuk İnan'a 3 milyon Euro garanti ücret ödenmesi gündeme geldi. Selçuk'un indirim kabul etmesi durumunda sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.
Bugünkü kura göre Selçuk’a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı ve 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2019’dan 2020’ye uzatılacağı bildirildi.
FANATİK
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