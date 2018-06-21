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Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi

Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi.17904
  • Giriş : 21.06.2018 / 10:23:00

Golcü oyuncu Selçuk İnan'ın sözleşmesine indirim teklifi geldi.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'da top koşturan Selçuk İnan'a 3 milyon Euro garanti ücret ödenmesi gündeme geldi. Selçuk'un indirim kabul etmesi durumunda sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

Bugünkü kura göre Selçuk’a 1.5 milyon Euro civarında bir teklif yapılacağı ve 33 yaşındaki oyuncunun kontratının 2019’dan 2020’ye uzatılacağı bildirildi.

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