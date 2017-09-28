Selçuk İnan, İzmir takımı Göztepe'ye geliyor
Süper Lig'e yükselen Gözetepe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılar Selçuk İnan ile masaya oturuyor.
Galatasaray'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Selçuk İnan'ın sarı kırmızılı takıma gelmek için haber gönderdiği ortaya çıktı. Marka değerini arttırmak isteyen yönetimin transfere sıcak baktığı öğrenildi. Sezon başında Sabri'yi transfer eden kurmayların Selçuk için şimdiden nabız yokladığı belirtildi.
Transfer döneminde bir çok takımın teklifini geri çeviren Selçuk İnan, Galatasaray'da oynamak istediğini söylemişti. Ancak geride kalan 6 haftada fazla şans bulamayan ve taraftarlarında tepkisini gören tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'de oynamak istediği öğrenildi. Sezon başında takıma katılan eski G.Saraylı Sabri Sarıoğlu'nun da ocak ayındaki ara transfer döneminde devreye gireceği öğrenildi
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