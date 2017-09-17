Selçuk Kabadayı konuştu: Sadece 'amca' derdi
Bodrum’da bir koyda teknesinde sarışın bir kadınla yakınlaşırken görüntülenen Murat Başoğlu'nun yanındaki kadının, ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu ortaya çıktı. Murat Başoğlu olayın ardından eşinden boşanırken Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Selçuk Kabadayı, Burcu Başoğlu Kabadayı’dan boşanmak için dava açtı ve 1 milyon lira tazminat talep etti.
Uzun süre sessizliğini koruyan Selçuk Kabadayı, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuştu.
“-Neler oluyor böyle Selçuk Bey?
Çok üzgünüm. Beklenmeyen olaylar yaşandı. İstenmeyen şeyler oldu… Süreç zor… Ayakta durmak için elimden geleni yapıyorum.
-Bundan sonra ne olacak?
Davalar açıldı. Boşanacağım. Arkadaşlarım ve ailem yanımda. Her şey bir an önce bitsin istiyorum…
-Olay günü, onlar teknedeyken siz neredeydiniz?
O saatlerde Bodrum Yalıkavak’taki spor salonunda işimin başındaydım.
-Eşinizle, ailesiyle ve Murat Başoğlu ile hiç görüştünüz mü?
Asla. Hiç biriyle görüşmedim. Görüşmeleri avukatım yapıyor.
-Murat Başoğlu’nun eşi Hande Hanım ile görüştünüz mü?
Onunla da hiç görüşmedim.
-Murat Başoğlu ve eşiniz tekneden birlikte olmadıklarını söylüyorlar.
Yoruma gerek yok ki. Durum çok açık olarak ortada.
"SADECE 'AMCA' DERDİ..."
-Eşiniz Burcu Başoğlu Kabadayı, Murat Başoğlu’na nasıl hitap ederdi?
Her zaman ve sadece ‘amca’ derdi…
-Murat - Hande Başoğlu, siz ve eşiniz Burcu Hanım birlikte zaman geçirir miydiniz?
Elbette… Her ailede olduğu gibi bizler de hep birlikte vakit geçirirdik.
-Eşinize aşık mıydınız?
Sadakat ve sevgiden yana iki yıllık evliliğimizde hiç sorunumuz yoktu. Hayatımızda her şey yolundaydı.”
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