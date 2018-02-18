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Şemdinli'de 15 terörist etkisiz hale getirildi!

Şemdinli'de 15 terörist etkisiz hale getirildi!.29352
  • Giriş : 18.02.2018 / 13:59:00

Dün Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehit olduğu Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

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TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, 17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli - Irak kuzeyi uzanımında bir şehit verdiğimiz bölgede icra edilen operasyonlarda 15 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

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