Şemdinli'den acı haber: 1 şehit
Şemdinli'den yine yürekleri dağlayan bir haber geldi. Terör saldırısında bir askeri personelin şehit olduğu kaydedildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,"12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgileri verildi.
DİĞER HABERLER
Atina'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı
Yunanistan'da Türk Hava Yolları bürosuna saldırı düzenlendi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici hastanelik oldu
Ünlü şarkıcı İrem Derici, besin zehirlenmesi nedeniyle hastanelik oldu.
Genelkurmay'dan beklenen açıklama!
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun iddiasına yanıt
Olay binanın sahibi konuştu
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çekilen karede yer alan apartmanın sahibi konuştu.
İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyonu başlatıldı.