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Şemdinli'den acı haber: 1 şehit

Şemdinli'den acı haber: 1 şehit.10553
  • Giriş : 12.09.2017 / 22:41:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden acı haber geldi. Gelen bilgilere göre 1 askeri personel şehit oldu.

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Şemdinli'den yine yürekleri dağlayan bir haber geldi. Terör saldırısında bir askeri personelin şehit olduğu kaydedildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgileri verildi.

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