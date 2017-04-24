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Şempanzeden Fatma Şahin'e şok tepki

Şempanzeden Fatma Şahin'e şok tepki.17542
  • Giriş : 24.04.2017 / 17:30:00
  • Güncelleme : 24.04.2017 / 20:37:54

Fatma Şahin, Hayvanat Bahçesi ziyaretinde talihsiz bir olay yaşadı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretinde beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Şahin, yeni doğan ve Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen şempanzeyi kucağına alınca olanlar oldu.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti.

Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında şempanze Can'ı görünce kucağına aldı. Bir süre küçük şempanzeyi seven Başkan Şahin, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı, Şahin’in gözlüğü düştü. Tepkiye rağmen küçük şempanzeyi bırakmayan Şahin, Can'ı severek sakinleştirdi.

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