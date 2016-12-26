Sendikalar, sorunların çözülmesi için ortak hareket etmeli
Bağımsız Diyanet-Sen’in bu ziyareti çeşitli çevrelerce sürpriz olarak değerlendirilirken, Genel Başkan Faruk Çetin, önceden planlanmış bir ziyaret olduğunu söyledi. Çetin’in, Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyareti yaklaşık iki saat sürerken, görüşmede önemli konuların ele alındığı ve Diyanet Hizmet Kolunda faal olan sendikalar ve Diyanet camiasının çeşitli sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulundukları belirtiliyor.
Faruk Çetin, Diyanet Hizmet Kolunda 18 sendikanın bulunmasının anlamlı olduğunu söylerken, yetkili sendikanın işlevini yerine getiremediğini ve misyonunu tamamladığını belirterek şöyle dedi.”Konfederasyon olarak Memur-Sen sendikacılık görevini yerine getiremiyor. Aynı süreçte 13 yıldır yetkiyi elinde bulunduran Diyanet-Sen’de rehavet içinde. Yetkiyi elinde bulundurmanın ve çoğunluğa hakim olmanın rehavetiyle Diyanet camiasının sorunlarını tam anlamıyla kavrama ve çözüm bulma noktasında eksiklikleri var. Din görevlilerinin sorunları iyi analiz edilerek çözümü için ortak hareket edilmelidir. Aslında Diyanet Hizmet Kolunda 18 sendikanın hedefi de aynı. Ancak finansal ve siyasal güç ve otorite nedeniyle yetkili sendika dışındaki sendikalar işlevini yerine getirmekte zorlanıyor. Buna rağmen yetkili sendikadan daha etkili çalışıyorlar ve din görevlilerinin sorunlarına çözüm üretmekte daha pratikler.”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, özellikle Diyanet camiasında faal sendikaların birbirleriyle işbirliği yapmaları gerektiğinin altını çizerken, kırgınlıkların, küslüklerin ve benlik duygusuyla hareket ederek ‘benim sendikam’ düşüncesinin camiaya hizmet noktasında zarar verdiğini söyledi. Özdemir, görüşmede şu konulara değindi: “Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Sayın Faruk Çetin ile aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Sorunların çözümünde birlikte proje oluşturabilmek için aynı düşünceleri paylaşmak çok önemli. Sendika olarak önemle üzerinde durduğumuz; camiamızın gelişmesi, kalkınması ve sorunlarının çözülmesi için sendikaların ortak hareket etmesidir. Bu düşüncelerimizi her fırsatta dile getiriyoruz. “Ben büyüğüm, ben güçlüyüm,’ gibi düşünceler hizmet etmeyi engeller. Hiçbir sendika, bir tek din görevlisinden bile büyük değildir. Sendikalar zaman zaman bir araya gelerek çeşitli konularda ortak projeler üretmelidir. Din görevlilerine hizmet için yola çıktığını söyleyen sendikalar işlevsiz kalmış, sözünü geçiremiyor ve çözüm üretemiyorsa bunun nedeni dağınıklıktandır. Hâlbuki bir olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz. Eğer Diyanet camiasındaki sendikalar kendini toplamaz ve yalnız hizmete odaklanmazlarsa gelecekti sendika sayısı daha da artacaktır.”
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