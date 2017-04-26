Facebook Twitter Rss

Taksim için 1 Mayıs kararı!

Taksim için 1 Mayıs kararı!.36384
  • Giriş : 26.04.2017 / 12:35:00
  • Güncelleme : 26.04.2017 / 12:35:28

Pazartesi günü kutlanacak 1 Mayıs için sendikalardan açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


1 Mayıs için başta DİSK olmak üzere sendikalardan açıklama geldi. DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama konusundaki ısrarını sürdürürken hükümet adına açıklama yapan Müezzinoğlu bu talebe sıcak bakmıyordu. Son karar az önce açıklandı.

1 Mayıs kutlamaları Bakırköy’de yapılacak.

Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına DİSK, KESK, TMMOB ve TTB katılacak.

Açıklandı! CHP 22 bin kişinin kaydı silindi!

Türkiye Kuzey Irak'ı yine vurdu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü oyuncu tutuklandı

Ünlü oyuncu tutuklandı

Marmaris'te gözaltına alınan ünlü oyuncu Selim Erdoğan tutuklandı.

TÜSİAD'dan AKPM kararına tepki geldi!

TÜSİAD'dan AKPM kararına tepki geldi!

TÜSİAD'dan AKPM'nin Türkiye ile ilgili kararına tepki geldi.

 

Sevgilisi intihar eden adamdan şok sözler

Sevgilisi intihar eden adamdan şok sözler

Adana'daki intihar hadisesi sonrası yaşananlar şoke etti.

30 kamu görevlisine ByLock gözaltısı!

30 kamu görevlisine ByLock gözaltısı!

FETÖ soruşturması kapsamında Adana'da örgüt üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

 

HDP'li Uca için karar çıktı!

HDP'li Uca için karar çıktı!

Gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca için karar verildi.

TSK: 13 terörist öldürüldü!

TSK: 13 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya