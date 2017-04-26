Taksim için 1 Mayıs kararı!
1 Mayıs için başta DİSK olmak üzere sendikalardan açıklama geldi. DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama konusundaki ısrarını sürdürürken hükümet adına açıklama yapan Müezzinoğlu bu talebe sıcak bakmıyordu. Son karar az önce açıklandı.
1 Mayıs kutlamaları Bakırköy’de yapılacak.
Bakırköy'deki 1 Mayıs kutlamalarına DİSK, KESK, TMMOB ve TTB katılacak.
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