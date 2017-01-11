Senegal, Türk yatırımcıları bekliyor
İhsan Şahin, Senegal’in Afrika’nın ticaret kapısı olduğunu belirterek, “Ankara ile Dakar’ı buluşturmak istiyoruz” dedi.
DEİK-Senegal İş Konseyi Toplantısı, “Ticaret, Ankara Ticaret Odası’nda Konuşulur” sloganıyla ATO Congresium Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Dr. İhsan Şahin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Senegal'in başkenti Dakar'da fuar düzenlemek ve Türk ürünlerini tanıtmak istediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Devlet Başkanı’nın birbirlerine ‘kardeşim’ diyerek hitap ettikleri hatırlatan Şahin, “Bu kardeşliği Senegal’e gidince daha iyi anlıyorsunuz. Kardeşliği ticarete de dönüştürmeliyiz. Senegal Afrika’nın ticaret kapısıdır” diye konuştu. Şahin, Türkiye ile Senegal’in ticaret hacminin 130 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, bu rakamın artırılabileceğini ifade etti.
“SENEGAL YATIRIMCILARA AÇIK BİR ÜLKE"-
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart&Poors’tan B+ stabil notunu alan ilk batı Afrika ülkesi oldukları vurgusunu yapan Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Moustapha Mbacke, son 10 yılda yüzde 6’lık bir büyüme kaydettiklerini söyledi. Büyükelçi Mbacke, “Senegal dünyaya açık, yatırımcıya ve turistlere olanaklar sunan bir ülke. Yapmak isteyeceğiniz her türlü faaliyette yanınızdayım” dedi.
Toplantıda Senegal Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı ve İktisadi Ofis Şefi Cheikh Diallo, Senegal’in yatırım fırsatları ile ilgili sunum yaptı. Diallo, yatırımcıları kazan-kazan modeliyle birlikte iş yapmaya ve Senegal pazarına girmeye davet etti.
Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Senegal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Moustapha Sokhna Diop, İkinci Müsteşarı Maimouna Sow Dieng, Birinci Katip Moustapha Fall ve DEİK Afrika ülkeleri iş konsey başkanları da katıldı.
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