Şener: Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum
İbrahim Kutluay tarafından aldatılan ve sancılı bir boşanma süreci geçiren Demet Şener, katıldığı davette özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.
İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün Ulus'da düzenlenen brunch davetinde bir araya geldi. Eski manken Demet Şener, davete avukatı Aslı Çelik Hatemi ile katıldı.
Demet Şener, İbrahim Kutluay'la boşanma davasının hâlâ sonuçlanmadığını belirterek, "Dava Yargıtay'da. Sabırsızlıkla boşanmayı bekliyorum. Hayatımı doğru düzgün yaşayamıyorum, haklı olduğum için susmuyorum" dedi.
TRT
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