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Şener Şen'e 'Tayyip Erdoğan' tepkisi!

Şener Şen'e 'Tayyip Erdoğan' tepkisi!.13479
  • Giriş : 31.12.2016 / 17:02:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 17:03:08

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ödül törenine katılan Şener Şen'e tepki yağdı.

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Usta sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödülünü almıştı.

Şener Şen'in Erdoğan'ın elinden sinema ödülünü alması üzerine bir kesim tarafından sanatçıya tepki yağmaya başladı.

Giderek azalıyor olsa da Şen'e gösterilen mahalle baskısına maruz kalanların arasında daha önce ünlü akademisyen, yazar, oyuncu, şarkıcılar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana görünen isimlere hem sosyal, hem de gayrı milli medyada adeta linç kampanyaları başlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan ile canlı bağlantı yapan CNNTürk spikeri Hande Fırat'ın "Sayın Cumhurbaşkanım" demesi de, mahalle baskısına uğramasına yetti. Hande Fırat bir gazetecilik başarısı göstermişti ama Erdoğan'a, 'Sayın' ve 'Cumhurbaşkanım' demesi kendi mahallesinde rahatsızlığa sebep olmuştu.

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