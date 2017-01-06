Şengal Kaymakamı konuştu: PKK çekilecek!
Terör örgütü PKK'ya bağlı olduğu iddia edilen Şengal Direniş Birlikleri'nin DEAŞ'tan sonrası Şengal'de üs kurduğu ortaya çıktı.
PKK ile Peşmerge'nin arasındaki sorunlar nedeniyle Şengal'ın DAEŞ'ten geri alınmasından sonra siviller geri dönememişti.
PKK militanlarının Şengal'den çıkması için geçtiğimiz günlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, PKK ile görüştü ve görüşme sonrası kentten çıkmaları yönünde bir kararın çıktığı öğrenildi.
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Şengal Kaymakamı Mehma Xelil, PKK güçlerinin Şengal'den çıkacağını belirterek, şöyle konuştu: "PKK güçlerinin Şengal'den çıkması için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Hükümeti yetkilileri kısa bir süre önce görüşmeler yaptı. Görüşmede PKK, bu konuda söz verdi. Yakın bir zamanda Şengal'i terk edecekler. Tam tarihini bilmiyoruz. PKK, sadece Şengal'in merkezinden değil köylerinden de çıkacak. Şengal'de ne kadar PKK militanı varsa hepsi çıkacak."
Şengal'deki PKK birlikleri PKK örgütünün Şengal'den çıkacak olmasının çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Xelil, şöyle devam etti: "PKK örgütünün Şengal'de çıkacak olması atılmış iyi bir adımdır. Sorunun diyalogla çözülmesi anlamlıdır. Çıkmaları Şengal'in istikrarına katkı sunacaktır. Şengal halkı için de iyi bir şey olacak. PKK, Şengal'den çıkarsa kendi halkı kentine, köylerine dönecektir." © AA/ YUNUS KELEŞ PKK'dan, ‘Şengal'i terk edin' diyen Barzani'ye: Gücünüz yetmez IŞİD, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin yoğun yaşadığı 450 bin nüfuslu Irak'ın Musul kentine bağlı Şengal (Sincar) ilçesine ağır silahlarla saldırarak kenti ve köylerini ele geçirmişti. Peşmerge ve Kürt güçleri, Şengal'i 2015'in kasım ayında IŞİD'in elinden almıştı. YBŞ güçleri de Şengal'ın alınması operasyonuna katılmıştı.
TÜRKİYE DE ÇOK TEPKİLİ
Türkiye, PKK'nın Şengal'de olmasına sert tepki gösteriyor ve Şengal'ın ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceklerini açıklayarak, müdahale edeceklerinin sinyalini veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şengal yeni bir Kandil olma yolunda, buna asla müsade etmeyeceğiz" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani de daha önce birkaç defa yaptığı açıklamalarda PKK örgütünün Şengal'den çıkmasını istemişti.
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