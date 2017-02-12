Şenlik dönüşü facia: 2 ölü, 9 yaralı
Antalya'da düzenlenen şenliğin dönüşünde facia yaşandı. Şenlikten dönen ve kaza anında 21 kişiyi taşıyan bir midibüs, uçuruma yuvarlandı.
Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Saklıkent Kar Şenlikleri'ne gelen İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı midibüs, saat 16.30 sıralarında hatalı sollama sonucu kaza yaptı. İçinde 21 kişinin bulunduğu midibüs, yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Bir ağaca çarparak duran midibüsteki Tamer Ayfer ile Müşerref Özdamar yaşamını yitirirken, 9 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçta sıkışan yolcular, çıkarıldı ve çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. 2 kişinin cenazesi ise morga götürüldü.
Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, yolda herhangi bir hata olmadığını belirterek, "Tamamen hatalı sollama sonucu bu kaza meydana geldi" dedi.
İKİNCİ KAZA
Kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta, içersinde 4 kişinin bulunduğu 32 EL 775 plakalı otomobil de yokuş aşağı inerken, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu bir tümseğe çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, araçtaki karı- koca ile 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.
Milliyet
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