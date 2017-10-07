Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gideceklerin listesini hazırladı. Takımdan Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko gönderilecek.
3 futbolcu garanti paralarını alırken, takımdan ayrı şekilde antrenmanları sürdürüyor.
Yönetim 3 futbolcunun da menacerine haber gönderdi. Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.
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