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Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti!

Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti!.17507
  • Giriş : 07.10.2017 / 17:32:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcunun biletini kesti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gideceklerin listesini hazırladı. Takımdan Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Boyko gönderilecek.


3 futbolcu garanti paralarını alırken, takımdan ayrı şekilde antrenmanları sürdürüyor.

Yönetim 3 futbolcunun da menacerine haber gönderdi. Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.

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