Şenol Güneş açıkladı: Anneme küfür ettiler!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile geçen olaylı derbi ve hakem Ali Palabıyık hakkında açıklama yaptı..
Porto'yu deplasmanda 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi G Grubu'na flaş bir giriş yapan Beşiktaş yarın Bundesliga ekibi Leipzig'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş ve formda golcü Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi...
İşte Güneş'in konuşmasından satır başları:
Grubumuzda ikinci maç olacak. Yarın oynanacak Porto maçı ve bizim oynayacağımız maç önemli. Dördüncü torbadan olarak diğer takımlardan eksiği olmayan; sert, disiplinli ve top tekniği iyi bir takım. Yeni bir takım görüntüsü var ama oynadıkları oyun diğer takımlara göre sürpriz yapabilecek bir takım. ilk maçta zorlandı ama savunma yapan takımlara karşı zorlanıyorlar. Kontra atak ve hücum yapan çok yetenekli bireysel oyuncuları var. Akıllı, sabırlı ve dikkatli oynamamız gereken bir maç. Takım olarak yarın da iyi oynayıp maçı kazanmak istiyoruz.
Her gol güzel forvet için. Jeneriklik goller çok güzel tabii. Jeneriklik goller önemli değil. Yarın Sadece top filelere girsin galip gelelim. 3 gün yeterli bir zaman vücudu sıfırlamak için. Psikolojik olarak hazırız. Onlar da cumartesi maç yaptı. Takım içinde arkadaşlık güzel. Derbiyle ilgili detaya girmek istemiyorum. Şampiyonlar Ligi hakkında konuşalım. Biz de tanıyoruz Rus hakemi. Ona yönelik çalışmamız olmadı.
"HAKEME KÜFÜR ETTİNİZ Mİ?" SORUSU KARŞISINDA...
Maç çıkışı anneme küfür ettiler. Bir sorun yok ama bir başkası küfür ettiği zaman saha kapatmalar oluyor. Hakeme tepkim vardı ama küfürsel değildi.
Gruptan çıkmak için kafanızda belli bir puan var mı?
"Kazanırsak 6, kaybedersek 3 puanda kalacağız. Berabere biterse 4 olur."
ŞAMPİY10
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