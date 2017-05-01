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Şenol Güneş açıkladı: Bizi ilgilendirmiyor

Şenol Güneş açıkladı: Bizi ilgilendirmiyor.18374
  • Giriş : 01.05.2017 / 09:33:00

Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

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Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Beşiktaş Medipol Başakşehir karşısında ağır yara aldı. Maç sonrası konuşan Şenol Güneş çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Şenol Güneş’in maç sonu açıklamaları:

“Maç kaybedip kaznılabiler önemli olan rakibin şu ki rakibin oyun anlayışına uzak kaldık. Sayısal ğüstünlüğe rağmen her geldiklerinde gol yedik. Benim hatam demek ki oyuncuları iyi hazırlayamadım. Her geldiklerinden gol yedik bu şekilde zaten kazanamazdık. Başakşehir zaaflarımızdan yararlandı. Biz de onlara müsaade etmişiz gibi oldu. Konsantrasyon düşüklüğümüz de vardı.

Aşırı övgülere de ağır eleştirilere de kulaklarımız kapalı. Biz kendi gerçeğimizi biliyoruz. Hafta içinde Avrupa Ligi yorgunlunluğunu atmaya ve toparlanmaya çalıştık. Ancak olmadı. Maçta kaçarak oynadık. Rakibin baskılı oyununa boyun eğdik. Biz vazgeçmeyeceğiz, yarışa devam edeceğiz. Aşırı övenlere de eleştirenlere de bakmıyoruz. Puan farkı da bizi ilgilendirmiyor.”

TRT

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