Şenol Güneş açıkladı! O oyuncu geliyor

Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen ve Süper Lig'de iddiasını sürdüren Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, sezonun 2. yarısında yapılacak transferlere ilişkin konuştu.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlı takımın akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, "Dostane güzel maçların olmasını diliyorum. Rekabetin fair play içinde olmasını ve Futbol keyfinin artmasını bekliyorum. Antrenörleri veya takımları, yani yumurtaları kafa kafaya vurdurarak yarıştırmak yerine futbolun en güzelini sunmak için zorlamak ve bunu da beklemek gerekir. Güzel Futbol oynatmaya çalışmalıyız, görevimiz o. Medya da bu konuda destek olmalı, eğitici olmalı. Bunu provoke etmeden yaparsak güzel maçlar olur. Hak edenin kazandığı şampiyonluk olsun." ifadelerini kullandı.Güneş, Antalya 'da yapılan devre arası kampını ise şöyle değerlendirdi:"Takım için de kulüp için de iyi bir kamp oldu. Kamp yeri güzeldi. Tesisin imkanları, kolaylığı iyiydi. Kampta iyi çalışırsınız, iyi dinlenirsiniz, birlikte oturmaya çalışırsınız. Sıkılmadan geçen bir kamp oldu. Hazırlık önemli ama daha da önemlisi lige iyi başlamak. İkinci yarıda zor maçlar olacak. Umarım güzel maçlar oynarız.""Vida gayet iyi, uyumlu"Yeni transferleri Domagoj Vida'nın, eksiklerini tecrübesiyle kapatacağını söyleyen Güneş şunları kaydetti:"Vida gayet iyi, uyumlu zaten. Fizik olarak da hazır, anlayış olarak da hazır. Tecrübeli bir oyuncu. Oyun yapısı olarak zaman zaman sahada geriye sarkmaları oldu. O da bir süreç isteyebilir, çünkü bizim oynadığımız oyunda önde bastığınız zaman arkadaki oyuncuların geriye çekilmesi olumsuzluk yapabiliyor ama Vida'nın tecrübesiyle oyun kalitesiyle onu aşacağını düşünüyorum."Beşiktaş Kulübünün görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği Cyle Larin ile ilgili bir soruya Güneş, "Larin ile ilgili görüşüldüğü biliyorum ama henüz idmana çıkmadığı için karar veremiyorum. İdmana çıktığı zaman göreceğiz, o zaman kanaatlerimizi söyleriz. Bir başka oyuncu da alınabilir, bu doğaldır. Transfer ayında giden, gelen olacaktır. Giden ve gelenden çok eldekilerin kıymetini bilelim. Mühim olan takımın başarılı olması." şeklinde cevap verdi."Herkes kendine göre gündem oluşturup peşinden gitmemizi istiyor"Transfer dönemiyle ilgili genel bir değerlendirme yapan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:"Giden, gelen konuşulanlar oluyor. Ben oyuncuları transfer etmiyorum, oyuncuya da teklif etmem ama ağzımızdan yazılanlar var. Bunları doğru bulmuyorum. Herkes kendine göre gündem oluşturup peşinden gitmemizi istiyor. Bizim öyle küçük işlerle uğraşacak halimiz yok. Oyuncu alma ile ilgili benim de teklif ettiğimi söylüyorlar. Hayatımda öyle bir şey yapmadım. Bir şey olsa kulübe söylerim. Profesyonel bir oyuncu kulüpteyken ona teklif etmem için önce kulübe söylemem gerekir. Kulübün profesyonel oyuncusu, bizim de mevki olarak fazla olduğumuz yerde bir oyuncuya teklif etmem mümkün mü?""Yeni transferimiz Gökhan Töre"Sezon öncesinde sakatlanarak sahalardan ayrı kalan Gökhan Töre'ye değinen Güneş, "Yeni transferimiz Gökhan Töre geldi. Bir, iki gün topla ayrı çalışsın, tesise ve bize alışsın. Uyum dönemi var. Fizik olarak iyi. Bir iki gün sonra bizimle çalışır." diye konuştu.Güneş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından tanıtımı yapılan "Come to Beşiktaş" kampanyası ile ilgili olarak ise "Come to Beşiktaş'ı güzel ve değişik buluyorum. Pazarlamayı da önemsiyorum ama takımı daha çok önemsiyorum. Takım iyi olursa pazarlamak kolaydır, kötü olursa pazarlamak zor olur. Başkan da 'Takım iyi olduğunda pazarlamayı iyi yapmazsak bir şeye yaramaz.' diyor. Ona da katılıyorum." ifadelerini kullandı.Şenol Güneş, Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan ve ilk maçında Tottenham'a karşı forma giyen Cenk Tosun'un hafta sonunda oynadığı maçı izlediğini belirterek şunları söyledi:"Cenk oyun yapısı olarak farklı bir noktaya çıktı. Karşı taraf daha üstündü. Buna rağmen top saklama ve takıma uyum konusunda ilk maçına göre Cenk'i olumsuz bulmadım. Rakip daha iyiydi. Rakibin hücumda olması, Everton'un savunma olarak oynaması Cenk'in tek kalmasını ortaya çıkardı. Olumlu işler yaptığını düşünüyorum. İki yıldan beri geliştirdiği önde top saklama, orta saha ile bütünleşmeyi yapmaya çalıştı. Onun asıl işi önde etkili olmak. O pozisyonlar fazla olmadığı için bir maçla olumlu, olumsuz konuşmayı doğru bulmuyorum. İyi işler yapacağını bekliyorum. Cenk Tosun'un o ligde oynayacak kalitesi var."Öte yandan, teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın yeni medya sorumlusu Altuğ Atalay'ı da Beşiktaş muhabirleri ile tanıştırdı.ŞAMPİY10