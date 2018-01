Şenol Güneş: Arda'nın kariyeri Cenk'in önünde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Katalan devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan ile ilgili yaptığı açıklamasında Cenk ile kıyaslama yaptı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları:"2017 yılında iyi işler yaptık, yanlışlar yaptık. Yeni bir döneme başlayacağız. 2018'de beklentilerimiz var. Karakterli oyuncularımız var. Şampiyon olmak istiyorlar. Başarı bekliyoruz. Zor günlerimiz de oldu. Mazeret üretmedik, çözüm ürettik. Mazeret hep vardır. Çözümleri öne çıkarmak istiyoruz. Kulüp olarak da yeni başarılar istiyoruz. Geçmişi unuttuk. Dürüstlük merkezli, keyif veren oyunla yapmak istiyoruz. Yaptığımız işi de çok seviyoruz. Sevgi, saygı, fair-play önceliğimiz. Dünyaya açılıyoruz. En son nokta neyse oraya gitmek için uğraşmalıyız. Doğru sporcuları, doğru felsefeyle birleştirince başarı geliyor. İkinci yarı daha iyi futbol oynanan bir lig istiyoruz. En güzeli sunanlar alkışlansın. Hep ayakta kalacağız. Şampiyon olmak için şampiyon gibi davranmalıyız. Güzel oyunlar ve iyi sonuçlar bekliyorum. Yıldızları seyrediyoruz. Biz yıldızları seyretmek istemiyoruz, onlarla yarışmak istiyoruz. Belki zorlanacağız ama o yıldızlardan birini almak istiyoruz. Hep bakan olmak istemiyoruz, komplekslerimiz oldu. Biz de onlar gibi olabiliriz. Eksiklerimiz var ama bu başka bir platform. Yıldızlarla yarışan takım ve oyuncular olmak istiyoruz. Futbolcuların özgürlüğü de olacak, sorumluluğu da... Tesadüfen iş yapıp tesadüfen sonuç almak istemiyoruz. Sahanın sınırları içinde kalacağız. Her maça kazanmak için çıkacağız. Dürüstlük ve cesaretimiz beraber olacak. Taraftarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Yanlış yapan gibi değil, onlara da sevdirecek bir taraftar yapısı istiyoruz. Rakiplere saygılı olacağız ama yarışacağız.""Cenk Tosun'la ilgili... Yaratıcılık, özgürlük iyi kullanılırsa yararlıdır. Kulübün patronu var. Yönetim tarzı vardır. Hepimiz görev adamıyız. İlk yarının sonunda da söyledim. Ben oyuncu almak isterim ama ekonomiyle alakalı. Hep al, al denir, sonra sat, sat denir. Her hoca en iyi oyuncuları ister. Kararı başkan veriyor. Açıklamayı o yapar. Benim oyuncularımın ödemesi yapılırsa sıkıntı yok. Önemli olan eldeki kuştur. Kulüplerin de sıkıntıları var. Ekonomiyle bağlantılı. Oyuncu gitsin istemem. Niye gider? Ekonomik olaydır. Cenk'e hayırlı olsun diyoruz kesinleşmişse. Hem üzüldüm hem sevindim. Çok değerli, karakterli, faydalı bir oyuncu aramızdan ayrılıyor. Seviniyorum çünkü her gün kendini geliştirmeye çalışıyor. İlk sene kenardayken ne zaman gireceğim diye beklerdi. Bozulurdu. Onu yapmazsa daha ileri gider. Bu derslik bir olaydır. Oyuncunun değeri varsa; altın altındır. Çamura da bulansa da altındır. Her şeyi kendisi yaptı. En iyi yerlere gitsin, iz bıraksın, gurur duyalım. Ama tabii kalmasını isterdik. Ekonomik olarak para artarsa oyuncu alırız, olmazsa içerideki oyuncularla devam ederiz. Alıp parayı harcayacaksak istemem. Önemli olan eldeki oyuncuların mutlu olması. Her oyuncu da uyar diye bir şey yok. Bir santrfor daha olursa faydası var. Bakılıyor. Olduğu zaman konuşulur. Bunların açıklamasını yönetim yapar. Cenk çok önemli oyuncudur. Cenk gidince bir oyuncu alınmasında fayda var. Monaco'da 5 forvet vardı. 4 kalecimiz var kampta. Boyko ve Aras için konuşayım. Buraya gelmeyecekler, yabancı kontenjanından dolayı. Oynatamıyoruz. Kalsa da bana bir zararı olmaz. Aras da böyle. Çok sevdiğim bir oyuncu. Oynamaması bizim için de onun için de kötü. Vida'yla 13 olduk. Bir hakkımız daha var. 14 yabancı olunca, 14 de yerli lazım. Oyuncularla ilgili adım geçiyor. Ondan söylüyorum. Oyuncularımdan memnunum. Ligde geride kaldık üzgünüz, onlar da gerekeni yapacak. Oyun olarak öndeyiz, puan olarak geride de olsak.""Arda'yla ilgili Şenol Güneş istemiyor deniyor. Onu istemeyen hoca yoktur. Öyle bir şey söylenmez. Arda, Cenk'in önünde kariyer olarak. Gazeteciye yanlış yapmıştır, o ayrı. Gündeme gelirse ayrı. Arda'yı aldı Beşiktaş, Messi'yi aldı... Almayın mı diyeceğim? Suarez de gelsin, Rakitic de gelsin. Burak'ı da beğeniyorum, Selçuk'u da beğeniyorum. Ozan'ı duydum, çok üzüldüm. Her oyuncunun kaybolmasına üzülürüm. Karışmak için değil.""Balotelli'nin oyunculuğunu tartışmıyorum. Sindirilebilir bir oyuncuyla uğraşırsınız. Benim aldığım bilgiler kendisine ve etrafına zarar verebilirdi. Ondan sıcak bakmadım. Ama oyuncu olarak iyi. Yönetime de söyledim. Ne diyorsun dediler? Değişen bir şey var mı? Yok. Bedava alırsanız gelsin. İlk gün hata yaparsa gönderirim. Para verecekseniz almayalım. Başkan inadına alırmış şimdi. (Gülerek) Oyuncu tipi olarak uyabilir ama karakter olarak bilemem. Jaja'yla da problem yaşadım. Niye istemiyorsun dediler... Şu anda olumsuz düşünüyorum Balotelli'yle ilgili. Alırlarsa oynarsa da bir şey demem.""Ben transfer istemiyorum. Kadrom yeterli. Cenk gidince bir oyuncu alınmasında fayda var. Alınmazsa pek içime sinmiyor. Arayışa geçersin. Bir eksiklik görünür. Onun dışında bir beklentim yok. Orkan'ı da isteyenler var. Biz ne yapacağız? Orayı boşaltacak mıyız, oyuncu mu alacağız? Burada oynasın, şans gelirse ne olacak? 3 kulvarda oynuyoruz. Yetenekli oyuncu. Zaman zaman eksikleri de oluyor. Cenk kaç sene sonra öne çıktı? Kolay mı oluyor? Ben bekle demiyorum, oynarsa oynar. Lens var, Ricardo var... 6 ayda oynar, gelişir dersek de bakarız. Mustafa için de geçerli. Benim kadrom şu an şu. Cenk gittiği için de bir oyuncu bakılıyor."DEMBA BA"Hangi oyuncu alınacağıyla ilgili bir şey demem. Cenk daha kesin gitmedi. Ben net bir şey diyemem. Alınacak oyuncu için birçok oyuncu var. Cenk gitmeden alırsak kovmuş gibi oluruz. Demba Ba konusu şu... Geçen sene sakatlık olmasaydı kalacaktı zaten. Sakatlık olunca sıkıntı oldu. Hangi durumda bilmiyorum. Cenk'in yerine yüzde 100 oynar diye alınmaz. Nasıl bilmiyoruz ki. Risk var. Onun için başka oyuncu düşünülebilir. Gelir oynar belki, direkt oynar. Paramız yoksa alırız. Kabul.""Oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ligdeki durum için bir sürü mazeret sayabilirsiniz. Daha fazla hamle yaptığımız yerde gol sayımız düşük. Akhisar'a 2-0 kaybetmiştik, kesinlikle öyle bir maç değildi. Bazı maçlar yüzde 70-80 önemliydi. Sivas maçını da kazanmalıydık. O maç enteresandı. Her şey elinde olacaktı. Puan olarak gerideyiz. Eleştiriler doğru. Gol atacak oyuncular kimdir? Talisca atıyordu, Oğuzhan atıyordu. Bu sene atmadılar. Negredo önceden girdi, sonradan girdi... Cenk oynadı, oynamadı... Bunlar hep tartışılacak şeyler. Puan kaybettiğimiz maçlar, kaybedilecek maçlar değildi. Pozisyonlara girdik. Cuma oynanan Milli Takım sonrası iki maçta da puan kaybettik. Salı-çarşamba geliyorlar. Medel perşembe geldi. Babel de hastaydı. Başlamadım onunla sıkışınca onu aldım. Milli Takım sonrası Lens ve Negredo'yu oynattım. Düşündüğümüz çıkmadı. Bir başka maçta oynayanları koyduk, tutmadı. İyi takımsak bu tip şanssızlıkları aşacağız. Daha çok hücum ettik, daha az pozisyon verdik. Sivas maçında yediğimiz 2 gole bak. Bizim pozisyonlarımız var, golümüz yok. Başarısızken de kabul ediyoruz. Daha iyi olacağız. Kötüsünüz dersem de oyuncuya haksızlık olur.""2 yıllık mukavelem var. Teklif-meklif önemli değil. Ben işime konsantre olurum. Başkan izin vermezse ben görüşmeye gitmezdim. Milli Takım kulüpler üstüdür. Ben Beşiktaş'a aitim. Teklifleri gündeme almıyorum.""İyi olan oyuncular gidiyor konusuyla ilgili... Biz hem eğiticiyiz hem oynatıyoruz. Bir Alman yönetimi vardır, bir İngiliz tarzı. Biz Alman şekline yakınız. Bazen de bizi diğer tarafa zorluyorlar. Transferi ben yapmıyorum. Patron başkandır. Aşırı bir övgü olduğunu hissediyorum. Ben katkı yapacağım, zaten öyle. Diğer çalışanların hepsi önemli. Oyunculara herkes katkı yapmıştır. Ben doğruyu gösterince sadece olmuyor. Oyuncunun önce kendisi. Yetenekli oyuncunun kaybolmasına üzülüyorum. Kerim mesela... Volkan da öyle... Duygusal kırılmaları var. Oynamayınca küsmeye başlıyor. Güçlü karaktere henüz sahip değil. Cenk'i ondan örnek verdim. Beni niye oynatmadın dersen senden olmaz. Bütün oyuncuları kendi yaptı, bizim de katkımız oldu. Cenk gittiği için arkasından konuşalım. Milli Takım'da iyiydi, bizde kötü. Sonra kötü oldu. Negredo için Cenk'i kessin dediler. Bunlar bir eserse biz de usta olarak övünürüz. Onlar yaptılar kendilerini. Geçen sene Talisca ve Aboubakar geldi. Kiralık ama... Cenk var ama orada, Oğuzhan'la Tolgay var. Hangini oynatırsın? Aboubakar'ı oynattın, Cenk'i kaybettin. Ne yapacaksın. Aboubakar kiralıktı gitti, zarar ne olacak? Oğuzhan'a dedim ki Tolisso 40 milyona gidiyor, senin niye öyle olmasın. Daha çok çalışmalılar. Cenk de öyle. Daha çok çalışmalı. Ozan'ı ondan örnek verdim. Bursa 'da iyiysin ama yetmez. Herkes için öyle. Kaybettiğimiz oyuncular için üzülüyorum. Cengiz gitti, Emre de gitti. Olsun istiyoruz. Arda'yı tanıyorum. 2-3-4 sene daha oynar. Onun hatalarını düzelteceğiz. Hepimiz yapacağız. Geldiğim günden bugüne kalan sadece Atiba var. Bir kadroya bakın.""Gökhan Töre'nin sakatlığı uzun sürdü. Henüz başlamadı. Çok yetenekli oyuncu. Bizim için kayıp. Mahrez'i izledim, bizim Gökhan bunu geçer diyordum. Maalesef kaybettik. Sakatlıktan sonra ne zaman gelir? Önemli bir sakatlığı vardı. Atınç da sakat. Gökhan'ın kıkırdakla ilgili.""Mesela Beck çok iyi oyuncu. Alıyor, geri dönüyor. Önce bir öne dön... Sağlam oynuyor ama sinirleniyordum. Tosic mesela bir veriyor, alıyor. Bilerek mi yapıyorsun dedim... Bunlara takılırım. Çok da yararlı, çok beğeniyorum. Maçta adam yatıyor, kalkıyor... Bir sarı kart. Adamı cezalandırın.""3 sene önce Cenk yıldız değildi, bugün yıldız görüyorsun. Cengiz 1 senede yıldız oldu. Oldu mu olmadı mı acaba? Saha sonucu ne olursa olsun, prensiplerden vazgeçemezsin. Hatalar oluyor. En kötü kadroyla çıkacağın maçı kaybediyorsun.""Hocalar rahat çalışabilmeli. Tudor'u kurtarıcı diye alıyorsun, en iyi dönemde gönderiyorsun. Bunların çizgisini de bulmalıyız. Wenger'e gitsin diyorlardı, kontratı uzattılar. Kültürümüzü değiştirmek için daha çok konuşmaya ihtiyaç var.""Ricardo'nun oyun tarzı bu. Böyle orta yapıyor. Cenk'e attırdı böyle, maçı hatırlamıyorum. Lens giderken iyi pası vardır. Ricardo da çeker. Negredo buna alışık değil. Talisca vuruyor. Öne gitse Negredo gol. Bu zaman ister. Orta atan kadar koşan da önemli. Kimse kendini kahraman ilan etmesin. Ricardo bunu iyi yaptığı için oynuyor. 2 tane orta yapmayan var. Bazen beklerle yapmaya çalışıyoruz. Ricardo'nun da eksikleri var ama çok faydalı. Yıpranıyor eleştirilerden. Babel de yapıyor. Bunlar da Messi değil yani.""Başkanla konuşuyorum. Başkanıma zarar gelsin istemem. O kulübün başkanı. Herkesin saygı duyduğu bir kişi. Bu saygıyı da hak ediyor. Kapalı kapılar ardından bir şey yok. Sezon başında da benim gideceğimi söylediler, ben buradayım.""10 numara problemimiz yok. Oğuzhan var. Bir sorunumuz yok. Talisca var, Tolgay var ileri yönelik oynayan.""Rıza'yı kendim gibi görüyorum orada. Başarılı olmasını istiyorum."ŞAMPİY10