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Şenol Güneş, Atiba'nın partnerini buldu!

Şenol Güneş, Atiba'nın partnerini buldu!.17507
  • Giriş : 10.10.2017 / 09:48:00

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'ten kadro ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, golcü oyuncu Atiba'nın partnerini Oğuzhan Özyakup'un durumuna göre belirleyecek.

Milli arada tecrübeli oyuncunun Kanada’ya gitmemesini önemli bir şans olarak değerlendiren siyah-beyazlı teknik adam, Atiba’nın partneri konusunda ise son kararını vermedi.

Çoğu zaman Oğuzhan Özyakup - Atiba ikilisini yan yana oynatan Güneş’in, bu kez Tolgay-Atiba ikilisini sahaya sürebileceği öğrenildi. Oğuzhan’ın milli takımdan nasıl döneceğini henüz bilmediği için, bu konuda beklemede olan Güneş, milli oyuncunun sağlık durumuna göre orta saha ikilisini belirleyecek.

Atiba ile Gençlerbirliği maçı öncesinde taktik ağırlık konuşma da yapacak olan Şenol Güneş, deyim yerindeyse bütün planlarını bu oyuncu üzerinden sahaya yansıtacak. Cezası nedeniyle Trabzonspor maçında yer almayan ve bunun sıkıntısını da yaşayan siyah - beyazlı teknik adam, Atiba’dan hem defansif hem de ofansif anlamda yararlanacak. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiba dışında her ihtimale karşın Tolgay Arslan’ı da, Gençlerbirliği maçında ilk on birde oynayacakmış gibi hazırlıyor. Monaco maçını da düşünerek Atiba ve diğer orta saha oyuncularından iyi verim almaya çalışan Güneş, son kararını Oğuzhan’ın gelişinden sonra verecek.

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