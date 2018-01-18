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Şenol Güneş beğenmedi: İyi değildik

Şenol Güneş beğenmedi: İyi değildik.21550
  • Giriş : 18.01.2018 / 08:52:00

Şenol Güneş, takımının Osmanlıspor karşısında oynadığı futbolu beğenmedi.

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Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor ile karşı karşıya gelen takımının oyunu hakkında değerlendirme yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,  “Futbol adına olumsuz, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu” dedi.
   
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Beşiktaş, Başkent temsilcisi Osmanlıspor’a konuk oldu. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, bu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, “Oyun yapımız, hücum ve savunma olarak maalesef düşündüğümüzün çok gerisindeydik. Hem bireysel olarak hem takım olarak iyi oynamadık. İlk yarıda oyun kontrolümüzdeyken arkasından oyun git gele döndü ve rakibin düşündüğü gibi bir oyun oldu. Ne hücumda etkili olduk nede kontratağa çıkabildik. İlk yarı skor 0-0 bitti ama geride olabilirdik. İkinci yarı ise oyunun kontrolü bizdeydi. Öne de geçtik fakat son 10 dakikada yediğimiz 2 gol ile yenildik. Kendimizi gördük bu maçta. Futbol adına olumsuzluk, sonuç adına da olumsuz ama tur adına sevindirici bir maç oldu” ifadelerini kullandı.

Bugün Isparta’da şehit olan askerlere de değinen Güneş, “3 şehidimiz vardı. İnşallah bu tip ölüm haberlerini bir daha duymayız. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyoruz, yakınlarının da başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Güneş, yeni transferler Vida ve Larin hakkında ise işlemlerinde eksiklik olduğu için bu maçta yer alamadıklarını belirtti.

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