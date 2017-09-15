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Şenol Güneş, Beşiktaş'ta rotasyona gidecek

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta rotasyona gidecek.17507
  • Giriş : 15.09.2017 / 15:41:00

Teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaş'ta rotasyona gidecek.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı için harekete geçti. Güneş, Konyaspor maçında değişikliğe gidiyor.

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Porto deplasmanından moralli dönen Siyah Beyazlılar, Atiker Konyaspor'a karşı da galip gelmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, pazartesi oynanacak karşılaşmada, Porto karşısında sahaya sürdüğü 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Güneş, Cenk'in yerine Negredo, Quaresma'nın yerine de Lens ile maça başlayabilir. Yüksek ateş nedeniyle Porto mücadelesinde görev yapamayan Tolgay Arslan'ın durumu düzeldi. Tecrübeli teknik adam, orta sahada Tolgay'a şans vererek, Atiba veya Oğuzhan'ı yedek bekletmeyi planlıyor.

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