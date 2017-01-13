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Şenol Güneş bırakıyor, yerine o geliyor

Şenol Güneş bırakıyor, yerine o geliyor.18581
  • Giriş : 13.01.2017 / 09:09:00
  • Güncelleme : 13.01.2017 / 10:17:12

Portekiz basını, Beşiktaş teknik direktörü için çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Portekiz basını, gelecek sezon tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılacağını, yerine ise Jorge Jesus'un getirileceğini iddia etti.

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesi'nin iddiasına göre Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz haftalarda 62 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'deydi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon olası ayrılığı sonrası alternatifleri hazırda tutan Siyah-Beyazlı yönetimin, Sporting deneyimli hocasını takımın başına getirmek istediği belirtildi.

Sporting'den 6 milyon Euro kazanan, ancak bu kazancının %45'i vergiye giden Jorge Jesus'a, Portekiz'de kazandığı ücretten biraz daha fazlasının teklif edildiği iddiaedilirken, Türkiye'de %15 olan vergi oranı nedeniyle Jorge Jesus'un bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

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