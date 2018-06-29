Şenol Güneş: Biz dördüncülüğü hak etmedik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının geçtiğimiz sezonki durumunu değerlendirdi ve dördüncülüğü hak etmediklerini belirtti.
İşte Güneş'in açıklamaları;
'Öncelikle futbolun keyif vermesi gerekiyor. Gelen taraftar oynanan oyundan keyif almıyorsa işimizi iyi yapmıyoruz demektir. Ama elbette ki şampiyon olmak istiyoruz. Benim için en büyük kazanç oyuncularımın yaptıklarıdır. Güney Kore'de birlikte çalıştığım iki genç oyuncu Almanya karşısında forma giydi. Bundan gurur duydum. Düzenli aile hayatın ve çalışma hayatın varsa iyi niyetliysen başarılı olursun.'
Talisca ile Tosic gitti. Gidenlerden çok büyük emek verenler, büyük para kazandıranlar oldu. Bizim hatalarımız da oldu. Ama gidenleri konuşmaktansa ben gelenleri konuşacağım. Gönül isterdi ki Gökhan da, Oğuzhan da, Caner de Dünya Kupası'nda olsun.
Güven, ruh gibidir, terk ettiği bir yere asla dönmez. Lig şampiyonluğunu kazanamadığımız için üzgünüz. Dördüncülüğü hak etmedik. İstatistiklerde çoğunda birinciyiz. Pozisyon bulmada birinciyiz ama gole çeviremedik. Nihayetinde bir şampiyonluk borçluyuz. Geçen sene iyi değildik, hiç Futbol oynamadık diyemiyosun. Futbolculara, başkana, personele tüm emek verenlere teşekkür ediyoruz.
NEGREDO'YU TUTMAK DOĞRU OLMAZ
Negredo'yu takımda tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Kim kalır kim gider bilmiyorum. Ama Negredo'nun olmayacağını söyleyeyim. Başkana da söyledim. Negredo iyi bir futbolcu ama bir santrfor alacağız dedikten sonra takımda tutamayız. Oğuzhan kalacak. Ondan çok şey bekliyorum. Panik yapmadan hareket etmeliyiz. Geldiğim günden daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum.
YARDIMCI ANTRENÖR KONUSU
Yardımcı kim olursa olsun, gelsin dedim. İlhan mesela gelsin, ama antrenör olarak eksiği olacak. Çok büyük bir olay değil ama katkısı olur mu? Olur. Size de gündem olur işte, konuşursunuz. Oyuncu kariyeri olsa daha iyi olur. Bilgisiyle de etkilemesi lazım. Olacak yani birini alacağız. Herkes bir şey söylüyor. Yerli de var, yabancı da var. Kampta hallederiz. Burada kararı Başkan verir.
Olacak bir yardımcı alacağız. Ben faydasından çok zararı olmasın diye düşünüyorum. Tugay'ı düşündüm daha evvel, Şifo Mehmet'i düşündüm. Bir sürü isim düşündüm. Mourinho gelsin, benim için fark etmez. Kim gelirse gelsin, yine birileri bir şey diyecek. Herkes bir şey söyleyecek ama niye söylediğini kimse bilmiyor.
"LENS KULÜP BULURSA..."
'Santrafor alırsam, Negredo'yu ne yapacağım ben? Ekonomik olarak da kulübe külfet, yedek olunca onun da motivasyonu düşer. Kötü oyuncu değil, gitsin, oynasın. Lens bizim bir oyuncumuz ama kulüp bulursa... Ekonomik olarak maliyetli bir oyuncu. Başkan ile konuştuğum oyunculardan biri. Yüksek maliyet. Quaresma ve Babel'in durumunu bilmiyorum. Vagner Love kulüp bulamazsa bakacağız durumuna. Çok iyi oyuncu. Her tarafı futbolcu adamın, golcülüğü de var. Ama tutmadı, olmadı yani. O yüzden ona dedim varsa teklif git diye.
ATIBA'NIN KALMASINDAN YANAYIM
Avrupa Kupası maçları için ilk turlarda elimizdeki kadro yeterli. stoperde sayısal bir eksikliğimiz oluştu. Mitrovic'in transfer durumuna göre değerlendirme yapacağız. Atiba'nın 1 yıl daha kalmasından yanayım, onun da kalma düşüncesi var diye düşünüyorum. Başkan açıklar zaten gerisini.
ABOUBAKAR VE GOMEZ...
Aboubakar olmaz, çok para. Alabilseydik ilk zamanda alırdık. Mario Gomez düştü artık.
TOLGAY'A SENİ OYNATMAYACAĞIM DEDİM
Tolgay’a, 'Seni istiyorlarsa git. Ben seni oynatmayacağım' dedim. 'Sen benim babamsın' dedi. 'Ne babası' dedim. Oynarken konuşmuyorsan oynamıyorken de şikayet etmeyeceksin.
ERSAN GÜLÜM DÖNÜYOR!
Ersan buraya gelmek istiyor. Sol ayaklı bir alternatif lazım. Hem abilik yapar. Türk böyle bir alternatif olabilir, oynayacağını düşünürsek olabilir.
OĞUZHAN ASİST YAPMAZSA ONU KİMSE DİNLEMEZ
Oğuzhan'la konuştum açık açık konuşuyorum. Sen asist yapmazsan, pas atmazsan seni kimse dinlemez ki... Tolgay da öyle onun da golleri yok.
'Transfer yavaş gitmiyor transfer, para yok. Para olsa merak etmeyin, o kadar hızlı gidiyor ki! Adamlar yapıyor transferi. Başka bir şeye gerek yok, para. Biz nereden para bulacağız şu anda?'
ŞAMPİY10
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