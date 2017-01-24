Şenol Güneş: Bu futbolla bizi geçerler
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, dün akşam Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçı değerlendirdi ve şampiyonluk için bu futbolun yeterli olmadığını vurguladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanya önünde 4-1’le gelen liderliğe rağmen maç sonrası açıklamalarında temkini elden bırakmadı. “Evet lider olduk ama futbolumuz buna yakışmalı. 0-0 iken yaptığımız oyun kontrolü ve pas yüzdemiz 4-1’den sonra daha eksikti” vurgusu yapan Güneş, “Kaliteli takımız. İyi oyuncularımız var ama daha iyisini aramalıyız. Eğer bu futbolla yetinirsek hata yaparız, bizi geçerler. Hep daha iyisini istemeliyiz. Heyecan duyup kendimizle yarışmalıyız” dedi.
Güneş, “Babel güzel oynadı. Daha sonra Mitrovic’i oyuna koyduk. İkisinin de Futbol bilgisi, tecrübesi ile olumlu işlere katkı yapacağını düşünüyoruz” derken, Quaresma için de, “Bir şey konuşmama gerek yok. Futbolcu olarak görevini iyi yaptığı zaman hiçbir sıkıntımız yok. Zaten bu Futbol kalitesi ile bize katkı yapması için burada. Hatası varsa, onu söyleyip düzelteceğiz. O da düzeltmeli, düzeltiyor da” değerlendirmesinde bulundu.
Zor maçlarının olduğunu ifade eden Güneş, “Daha ikinci yarının ilk maçını oynadık. Burada her şey bitmedi. Başında da onu vurgulamaya çalıştım. Biz iyi futbolla, kendimizle yarışarak bütün takımları yenmek için oynayacağız” derken vefat eden İlhan Cavcav için çok üzgün olduklarını belirtti.
Güneş şöyle devam etti: Hakemlere üzülüyorum. Bu baskıdan herkes etkileniyor. Hakem eleştirisi yaparak ve kendimizi öne çıkartarak, rakiplerimize baskı yapmak istemiyoruz. Hakemler yaptığı hatalarla kendilerini baskı altına sokuyor. Kulübeden gördüğüm pozisyonu (2. penaltı) onun daha rahat görmesi lazım.
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