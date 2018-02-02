Şenol Güneş, Bursa maçında onu oynatacak
Beşiktaş'ın Bursaspor kadrosu belirleniyor. Teknik adam Şenol Güneş, Babel'in yerine mücadelede golcü isim Lens'i oynatacak.
Beşiktaş bugün Bursa deplasmanında şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan birini dönmeye çalışacak, gözler de Lens’te olacak. Hollandalı yıldız vatandaşı Ryan Babel’in kart cezalısı olması sebebiyle Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyecek. Ligde ikinci yarıya üst üste iki maçını kazanarak başlayan Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş de oyuncusunu zorlu maç öncesi motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli çalıştırıcı bire bir yaptığı görüşmelerde Lens’e “Bu maç bizim için çok önemli. Takım için ne kadar değerli olduğunu göstermelisin. Senden galibiyette rol almanı istiyorum” dedi. Bu sözler üzerine daha da hırslanan Lens’in idmanlarda istekli ve çalışkan görüntü çizdiği öğrenildi.
Öte yandan Bursa’ya cezalı Babel’den mahrum giden Beşiktaş’ta sakatlıkları düzelmeyen Atiba ve Tosic de kadrodan çıkarıldı. Şenol Güneş’in büyük ihtimalle orta sahada Medel’e, stoper bölgesinde ise Vida’ya forma vermesi bekleniyor. Hoca Tolgay’ı ön liberoda kullanırsa Medel’i stoperde değerlendirecek. Sakat olan ve bireysel çalışmalar yapan Tosic’in hafta sonu takıma katılacağı öğrenildi. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün de durumu düzeldi. Gönül’ün yapılan kontrollerinde önemli bir sakatlığının olmadığı, tecrübeli oyuncunun Bursaspor maçında görev verilmesi halinde sahada olacağı belirtildi.
Süper Lig’in ikinci yarısına iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, bugün Bursaspor ile deplasmanda saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 97 lig maçından 45’ini Beşiktaş, 16’sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 9 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 133 golüne, yeşil-beyazlılar 86 golle karşılık verdi.
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