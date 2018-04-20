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Şenol Güneş: Canım değil içim yanıyor

Şenol Güneş: Canım değil içim yanıyor.20598
  • Giriş : 20.04.2018 / 15:21:00

Yaşanan olayların ardından Şenol Güneş'ten ilk açıklama geldi.

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Beşik Modelleri

Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sırasında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten ilk açıklama geldi.

"Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

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