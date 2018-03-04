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Şenol Güneş'e Trabzon'da şok tepki: Bizi sattın

Şenol Güneş'e Trabzon'da şok tepki: Bizi sattın.23494
  • Giriş : 04.03.2018 / 17:40:00

Şenol Güneş'e havaalanı çıkışında taraftarlar tepki gösterdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, taraftarların "bizi sattın" sözleri üzerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesi için Trabzon'a giden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'e havalimanında bazı Trabzon'lu taraftarlar tepki gösterdi. Grup içindeki bazı taraftarlar Şenol Güneş'e "Tabzon'u sattın" diye bağırdı. Tecrübeli teknik adam da, "Ben kimi satmışım. Esas siz Trabzon'u satıyorsunuz" diye tepki gösterdi.
Trabzonspor deplasmanı için şehre gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e bazı bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi. Güneş ile taraftarlar arasında sert diyaloglar yaşandı.

Grup içindeki bazı taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş’e “Trabzon’u satma hocam. Yazıktır. Satma hoca takımı” diye bağırdı. Bunun üzerine Şenol Güneş otobüsün ön kapısına gelerek “Trabzonlu şehrini satmaz. Satanlar burada protesto edenler” diyerek yanıt verdi. 

Güvenlik güçleri protestocu taraftarları daha sonra uzaklaştırdı.

Protestolar karşısında öfkelenen deneyimli teknik adam, "Trabzonlu Trabzonspor’u satmaz buraya protesto edenler ihanet için gelmişler Trabzon’u satanlar gelmişler" diyerek sert yanıt verdi.

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