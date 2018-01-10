Şenol Güneş: Eskiden Avrupa'da geçemezdik
Antalya'da düzenlenen seminere katılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa'da emin adımlarla ilerleyen takımının durumunu değerlendirdi.
Şenol Güneş, Türk futbolunun geliştiğini belirterek, “Eskiden Avrupa maçlarında yarı sahayı geçemezdik, ancak şimdi durum değişti” dedi.
Kendi oyunculuk döneminde bir antrenör, bir malzemeci ve bir masörün yettiğini söyleyen Güneş, “Şimdi biz eksikleri konuştuğumuz için çok takılıyoruz. Ama bugün çok büyük bir gelişme var. O günden bugüne kadar çok şikâyet ettiğimiz noktalar oluyor ama başarı geldikçe daha çok istiyoruz” dedi.
Kulüplerin oyuncusuna para veremeyecek durumda olduğunun da altını çizen Güneş, “Futbolcular parasını alamazken bir bakıyorsun transfer yapılıyor. Ben başkana ‘Gerekirse transfer yapma, futbolcuların paralarını öde’ diyorum. Futbolcular böylece işine odaklanabilir” ifadelerini kullandı. Güney Kore’de çalışırken bu konularda hiç sıkıntı yaşamadığını dile getiren tecrübeli hoca, “Ben Güney Kore’de üç sene çalıştım. Ayın 25’inde maaşımı alıyordum. 26’sı hiç olmadı” dedi.
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