Şenol Güneş, EUFA'ya ateş püskürdü
Yunan ekibi Olympique Lyon ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sert konuştu ve UEFA'dan gelen büyük cezaya tepki gösterdi.
UEFA'dan gelen cezayı eleştiren Güneş, "Bir gol yedik ama golü kim attı bilmiyoruz" dedi.
"Sonuç ne olursa olsun takımımla gurur duyacağım"
"Yarın çok önemli ve zor bir maç oynayacağız. İyi bir takımız ve iyi bir takımla oynayacağız. İyi iki takımın maçı olacak. Hem hücum hem de savunma yaparak kazanabileceğimizi düşünüyoruz çeyrek finale iyi Futbol oynayarak geldik yarın da iyi Futbol oynayacağımızı düşünüyoruz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyacağım. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."
"Kazanırsak çok seviniriz kaybedersek üzülürüz. Yarın sevinmek için çok sebep var. Taraftarımızın Fairplay'den kopmadan bizi desteklemesini istiyoruz. Enerjilerini hiç boşa atmadan ve rakip takım futbolcularının provokelerine gelmemelerini istiyorum. Roma maçını da izledim orada da böyle yapılar. Biz Lyon karşısında Futbol oynamaya çıktık ve Futbol oynamak için çok şey yaptık."
"Biz futbolun dışına çıkmayacağız. Şiddet de görmek istemiyoruz. Şiddet varsa ceza verilmeli. Ceza verirken de ona göre verilmeli. UEFA, Lyon tarafında olmuştur. Terazinin diğer tarafı daha ağır basmıştır. UEFA bize bir gol atmıştır. Biz bu golü çıkarmak zorundayız. Biraz daha adaletli, sağduyulu olmak gerekir. Oradaki taraftarlarımızı biz almadık onlar aldı. Belki de Lyon tarafı böyle bir ceza geleceğini biliyordu da taraftarlarını getirmedi. Yarın göreceksiniz her faulde oyuncuların kendilerini yere attığını göreceksiniz. Roma-Lyon maçında olmuştu bu olaylar. Lyon'da olay oldu cezasını ben çektim. Burada yarın maç oynanacak cezayı şimdi yine ben çekiyorum. Böyle bir cezanın mantığı yok. Verilen cezada boynumuzdan assalar da biz mücadele edeceğiz. Futbol ayakla oynanan bir oyundur ve biz oyun oynamaya çalışacağız. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır kaybeden Beşiktaş'la birlikte futboldur
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