Facebook Twitter Rss

Şenol Güneş forvet için kararını verdi

Şenol Güneş forvet için kararını verdi.17507
  • Giriş : 29.03.2018 / 15:50:00

Teknik adam Şenol Güneş, forvet konusunda kararını verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında forvette kimi oynatacağı konusunda konusunda kararını verdi.

Güneş, “Mutlaka 6 puan almalıyız” dedi. Ayrıca Güneş’in Aytemiz Alanyaspor maçında forvet hattında kimi oynatacağı da merak konusu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki hafta üst üste iki maçı içeride oynamalarının bir rehavete neden olmaması için oyuncularını uyardı. Cumartesi Alanyaspor’u, sonraki haftaysa Göztepe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş, Başakşehir’e yenilerek zirve yolunda önemli bir fırsatı değerlendirememişti.

Güneş'in oyuncularına “Rehevate kapılmamalıyız. Bu iki maçtan mutlak 6 puan almalıyız. Alacağımız bir beraberlik dahi bizi hedeften uzaklaştırabilir” dediği öğrenildi. Diğer yandan Güneş’in Aytemiz Alanyaspor maçında forvette kimin yer alacağıysa merak konusu

FANATİK

Çiftlik Bank CEO'su böyle kaçmış

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Arda'nın menajeri G.Saray'ı mahkemeye verdi

Arda'nın menajeri G.Saray'ı mahkemeye verdi

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ı mahkemeye verdi.

Başkan Aziz Yıldırım yarın ilan edecek

Başkan Aziz Yıldırım yarın ilan edecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yarın adaylığını ilan edecek.

 

Beşiktaşlı Talisca için şoke eden açıklama

Beşiktaşlı Talisca için şoke eden açıklama

Leo Gomide'den Beşiktaşlı Talisca için şoke eden bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı'na Erdoğan'a teşekkür mesajı geldi.

 

F.Bahçe'de İsmail'den sonra sıra Janssen'de

F.Bahçe'de İsmail'den sonra sıra Janssen'de

Fenerbahçe'ye sakat oyuncular İsmail Köybaşı ve Janssen'den güzel haber geldi.

Gökhan Töre'den Şenol Güneş'e mesaj

Gökhan Töre'den Şenol Güneş'e mesaj

Beşiktaşlı oyuncu Gökhan Töre, eksik idmanlarını gidererek Şenol Güneş'e mesaj gönderdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya