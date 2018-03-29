Şenol Güneş forvet için kararını verdi
Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında forvette kimi oynatacağı konusunda konusunda kararını verdi.
Güneş, “Mutlaka 6 puan almalıyız” dedi. Ayrıca Güneş’in Aytemiz Alanyaspor maçında forvet hattında kimi oynatacağı da merak konusu...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki hafta üst üste iki maçı içeride oynamalarının bir rehavete neden olmaması için oyuncularını uyardı. Cumartesi Alanyaspor’u, sonraki haftaysa Göztepe’yi ağırlayacak olan Beşiktaş, Başakşehir’e yenilerek zirve yolunda önemli bir fırsatı değerlendirememişti.
Güneş'in oyuncularına “Rehevate kapılmamalıyız. Bu iki maçtan mutlak 6 puan almalıyız. Alacağımız bir beraberlik dahi bizi hedeften uzaklaştırabilir” dediği öğrenildi. Diğer yandan Güneş’in Aytemiz Alanyaspor maçında forvette kimin yer alacağıysa merak konusu
FANATİK
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