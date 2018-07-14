Facebook Twitter Rss

Şenol Güneş: Futbolcu satmamız gerekiyor

Şenol Güneş: Futbolcu satmamız gerekiyor.17507
  • Giriş : 14.07.2018 / 09:49:00

Teknik adam Şenol Güneş, takımının transfer politikasına dair konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımına dair yaptığı açıklamada bir yandan başarı için savaşırken bir yandan oyuncu satmaları gerektiğini belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş  “Bir taraftan başarı kovalarken, diğer yandan oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım ve her sene üzerine iki futbolcu ekleyelim. Ancak olmayacak bir şey, hayatın gerçekleri bunlar.” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılacak idman öncesi A Takım Direktörü Ali Naibi ile birlikte 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek, idman sahasına takım otobüsünden önce ulaştı. Burada basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Güneş, "Kamp süresince bütün oyuncularla bir arada çalışamamak zor olmuyor mu? sorusuna manidar bir cevap verdi: "Alıştık, nasıl olsa işler yürüyor. Biz zoru seviyoruz, zoru başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz."

Tecrübeli hoca ardından da şunları söyledi: "Bir taraftan başarı kovalıyorsunuz, diğer taraftan gerçekler var; oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım, her sene üzerine iki oyuncu ekleyelim. Ancak hayatın gerçekleri bunlar. Biz Beşiktaş'ız, güçlü bir camiayız ve iyi bir takımız. Geçmişte olduğu gibi elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."

SABAH

Pakistan'da kanlı saldırı: 132 ölü, 232 yaralı

Mustafa Ceceli'nin eşi ile intizar aşkı ifşa oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih Terim sitem etti: Tolga idmana çıkmadı

Fatih Terim sitem etti: Tolga idmana çıkmadı

Fatih Terim, Tolga ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

TFF'den Cüneyt Çakır ve ekibine kutlama

TFF'den Cüneyt Çakır ve ekibine kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır ve ekibini kutladı.

 

Beşiktaş'a büyük şok! Quaresma ve Pepe yok

Beşiktaş'a büyük şok! Quaresma ve Pepe yok

Quaresma ve Pepe'nin Beşiktaş'ın kritik maçında yer almayacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan bir isim daha ayrıldı

Galatasaray'dan bir isim daha ayrıldı

Lionel Carole'ün Galatasaray ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

 

Galatasaray Adası ile ilgili açıklama geldi!

Galatasaray Adası ile ilgili açıklama geldi!

Galatasaray Adası'nda başlayan yıkım çalışmaları ile ilgili açıklama geldi.

Atiba, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor

Atiba, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor

Golcü oyuncu Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a bir kez daha imza atıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya