Şenol Güneş: Futbolcu satmamız gerekiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımına dair yaptığı açıklamada bir yandan başarı için savaşırken bir yandan oyuncu satmaları gerektiğini belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Bir taraftan başarı kovalarken, diğer yandan oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım ve her sene üzerine iki futbolcu ekleyelim. Ancak olmayacak bir şey, hayatın gerçekleri bunlar.” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün yapılacak idman öncesi A Takım Direktörü Ali Naibi ile birlikte 5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek, idman sahasına takım otobüsünden önce ulaştı. Burada basın mensuplarıyla kısa bir sohbet gerçekleştiren Güneş, "Kamp süresince bütün oyuncularla bir arada çalışamamak zor olmuyor mu? sorusuna manidar bir cevap verdi: "Alıştık, nasıl olsa işler yürüyor. Biz zoru seviyoruz, zoru başarıyoruz, başarmaya da devam edeceğiz."
Tecrübeli hoca ardından da şunları söyledi: "Bir taraftan başarı kovalıyorsunuz, diğer taraftan gerçekler var; oyuncu satmanız gerekiyor. Gönül isterdi ki iyi bir takım kuralım, her sene üzerine iki oyuncu ekleyelim. Ancak hayatın gerçekleri bunlar. Biz Beşiktaş'ız, güçlü bir camiayız ve iyi bir takımız. Geçmişte olduğu gibi elimizdeki oyuncularla en iyisini yapıp şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız."
SABAH
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