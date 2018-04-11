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Şenol Güneş, G.Saray'ın yenilmesini istemiyor

Şenol Güneş, G.Saray'ın yenilmesini istemiyor.23025
  • Giriş : 11.04.2018 / 08:04:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray-Başakşehir maçını iple çekiyor.

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Sepet Beşik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluk yolunda ince hesaplar peşinde. Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı yenmesini istemiyor.

Beşiktaş’ın hocası, puan ve ikili averajda geride oldukları M. Başakşehir’in, Galatasaray’dan çelme yemesini beklerken, liderlik hesapları da yapıyor.

Şampiyonluk yarışının giderek kızıştığı dönemde Beşiktaş’ta şampiyonluk hesapları yapılıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de bu haftaki Galatasaray-Başakşehir maçının sonucunu merakla bekliyor. Tecrübeli teknik adamın gönlünden geçen sonuç ise liderin kazanmaması... Şenol Hoca, Başakşehir’in takılmasını istiyor çünkü şampiyonluk yolu liderliği ele geçiren rakiplerinin en az iki defa puan kaybetmesinden geçiyor. Şu anda Beşiktaş’tan 3 puan önde olan turuncu-lacivertlilerin ikili averajda Beşiktaş’a üstünlüğü bulunuyor. Kalan 6 haftada Başakşehir’in en zorlu sınavı olarak Galatasaray maçı gözüküyor. Şenol Güneş’in derbide Galatasaray’ın kazanması ya da puan almasını istemesinin bir başka sebebi ise takımına olan güveni... Tecrübeli çalıştırıcı şu anda 1 puan geriden takip ettikleri Galatasaray’ın, Başakşehir’i yense bile 31. haftadaki derbide kendilerine mağlup olacaklarından emin.

Ancak Başakşehir’in sadece Galatasaray maçında takılması Beşiktaş’a yetmiyor. Hesaplarını buna göre yapan Şenol Güneş, en kötü ihtimalle 31. haftada zirveye ele geçirmenin planlarını yapıyor. Söz konusu haftada Başakşehir’in kümede kalma savaşı veren Osmanlıspor’la deplasmandaki maçı da çok büyük önem taşıyor. 6 maçta 6 galibiyet hedefleyen Güneş’in hesaplarına göre Başakşehir derbide Galatasaray’a puan ya da puanlar kaptırır, Beşiktaş deplasmanda Galatasaray’ı yener, Başakşehir, Osmanlıspor’dan da çelme yerse son 3 haftaya girilirken Beşiktaş zirveyi ele geçirecek.           

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