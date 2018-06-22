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Şenol Güneş, Galatasaraylı futbolcuyu istedi

Şenol Güneş, Galatasaraylı futbolcuyu istedi.18374
  • Giriş : 22.06.2018 / 09:37:00

Teknik adam Şenol Güneş, Galatasaraylı futbolcuyu istedi.

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Sepet Beşik

Yeni sezonda kadrosunu geliştirmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaraylı oyuncuyu kafaya taktı.

Beşiktaş'ta son transfer gelişmesi... Beşiktaş Teknik Direktörü, Galatasaray'dan ayrılan futbolcunun transfer edilmesini istedi, imza için geri sayıma geçildi! 10 numara transferinde de gelişmeler var.

Habertürk Spor'un haberine göre; dört sezondur formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Yasin Öztekin için teknik direktör Şenol Güneş olumlu rapor verdiği öğrenildi.

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