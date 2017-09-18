Şenol Güneş, Gary Medel için kararını verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, stoperde oynamak isteyen oyuncu Medel'e orta sahada görevlendirileceği yanıtını verdi.
BEŞİKTAŞ’IN bu yaz Inter’den transfer ettiği Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş’le görüştü ve ilk 11’de forma giymek istediğini söyledi. Tosic’in kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bugünkü mücadelede savunmanın ortasında görev yapabileceğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcuyu dinleyen Şenol hocanın, öğrencisine “Şili Milli Takımı’nda savunmanın ortasında oynadığını biliyorum ancak ben senin özelliklerinden orta sahada yararlanmayı düşünüyorum. Porto maçında oyuna girdikten sonra takıma yardımcı oldun, senden istediğim görevi yerine getirdin. Görüyorum, iyi de çalışıyorsun. Seni bu hafta orta sahada oynatmayı düşünüyorum. Kendini buna göre hazırla” dediği öğrenildi.
SIRA LENS & NEGREDO’DA
TECRÜBELİ çalıştırıcı Atiba Hutchinson’ı dinlendirip formayı Medel’e vermeyi planlarken ayrıca Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun’un da yedek soyunması ve ilk 11’de Jeremain Lens ile Alvaro Negredo’nun başlaması bekleniyor.
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