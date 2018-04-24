Şenol Güneş için doktorundan açıklama!
Olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçeli taraftarların attığı çakmakla yaralanan Şenol Güneş ile ilgili doktor Yunus Aydın'dan açıklama geldi.
Prof. Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi: "Orada bir kesi var. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı". "Kafanda hiçbir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atayım desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hocayı iyi tanırım, kafasında hiçbir şey yokken stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır".
Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında tribünden atılan bir cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara kendisine Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın cevap verdi.
Aydın, Şenol Hoca'yı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: “O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.”
Aydın’a, ‘Böyle kafaya alınan bir darbede çok kan akar mı’ diye sorduk. Aydın, “Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar” şeklinde cevap verdi.
Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, “Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiç bir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım’ desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hoca da etmez. Şenol hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır” diye konuştu.
Şenol Güneş’in hemşehrisi olduğunu ve daha önce de Güneş’i belinden ameliyat ettiğini belirten Yunus Aydın "Yani Şenol Güneş’in kafasında bir kesik vardı. Damara gelmediği zaman zaten saçlı deri olduğu için öyle kan gözükmemesi doğaldır. Doğru mu anlıyoruz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Yara varsa kan gözükmemesi olmaz. Öyle yara vardır ki damar çok büyük açılır kan alnından akar. Öylesi de vardır ki sadece saçlı derinin içinde kalır. Burada benim gördüğüm saçlı deri içinde kan vardı. “
HÜRRİYET
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