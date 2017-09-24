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Şenol Güneş ile Aykut Kocaman tartıştı!

Şenol Güneş ile Aykut Kocaman tartıştı!.22409
  • Giriş : 24.09.2017 / 08:13:00

Dün akşam oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gerilim yükseldi.

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Büyüyen Beşik

Kırmızı kartların havada uçuştuğu Fenerbahçe-Beşiktaş maçında teknik direktörler Şenol Güneş ile Aykut Kocaman birbirine girdi.

Dev derbinin 20. dakikasında Fenerbahçe, Giuliano'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, iki takım teknik direktötleri arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.

Fenerbahçe'nin golü sonrası bir duran topta Cenk topu İsla'ya hızla atınca İsla tepki gösterdi. İki oyuncu kısa bir tartışma yaşarken Şenol Güneş, Aykut Kocaman'a dönerek bir şeyler söyledi.

O sırada Güneş'e bakan Kocaman bana mı diyorsun dercesine bir işaret yaptı. Şenol Güneş bunun üzerine İsla'yı göstererek uyarsana oyuncu diyerek Kocaman'a sert bir serzenişte bulununca Aykut Kocaman da sert bir hareketle Güneş'e karşılık verdi ve sırtını döndü.

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