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Şenol Güneş'in yeni gözdesi Tunuslu Khazri

Şenol Güneş'in yeni gözdesi Tunuslu Khazri.23025
  • Giriş : 20.06.2018 / 16:24:00

Şenol Güneş'in yeni gözdesinin Tunuslu oyuncu Khazri olduğu öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş'in yeni gözdesinin Tunuslu oyuncu Wahbi Khazri olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim ise ünlü oyuncu için hemen harekete geçti.

Transferde yavaş yavaş somut adımlar atmaya hazırlanan Beşiktaş’ta, 10 numara pozisyonu için en güçlü adaylardan biri olan Wahbi Khazri için temaslar sıklaştı. Şu anda Tunus Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan ve İngiltere’ye karşı forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun transferinin hızlandırılması için teknik direktör Şenol Güneş’in yönetime rapor verdiği öğrenildi. İngiltere maçında 85 dakika oyunda kalan Khazri’nin 10 numara olmasına karşın mücadeleci futbolunu beğenen Güneş’in takım oyununa uygun bir isim olduğu için de olumlu yanıt verdiği öğrenildi.


Bonservisi Sunderland’de olan ancak geçtiğimiz sezonu Rennes takımında kiralık olarak geçiren Khazri, özellikle attığı gollerle dikkat çekti. Ligdeki 24 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yapan Tunuslu oyuncunun da Dünya Kupası’nın ardından Beşiktaş’a imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Sunderland’den Khazri’yi iki yıllığına kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar İngilizler’e satın alma opsiyonu ve bir sonraki satıştan pay teklif edecek.

HABERTURK

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