Şenol Güneş itiraf etti: Benim hatam!
Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, maç öncesi yaşanan sıkıntıların kendisinden kaynaklandığını söyledi. İşte Güneş'in açıklamaları...
''Buraya gelişimizde bazı sıkıntılar oldu. Hava şartları nedeniyle Adana'ya gitmek zorunda kaldık. Direkt maça geldik, o da benim hatam. Maç günü gelip, öyle oynayalım demiştim. Bu bir hataydı.''
''Sonuç olarak bir dostluk maçı oldu. İki güzel golle berabere bitti. Genç futbolcular gayet iyiydi. Başarılı oynadılar, gayet memnunum.''
NE OLMUŞTU?
Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.00'de hareket etmesi planlanan ancak gecikmeli olarak kalkabilen ve Kayseri'ye inemeyeceği belli olunca Adana'ya yönlendirilen kafilenin uçağı Şakirpaşa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Siyah-Beyazlı kafilenin Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maça yetişip yetişemeyeceği şüpheliydi. Siyah-Beyazlılar maç saatine yaklaşık 1 saat kala Kayseri'ye ulaşabildi.
DİĞER HABERLER
Galatasaray, Volkan Demirel'i şikayet ediyor
Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef'i Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecek.
Galatasaray, Beşiktaşlı Tolgay'ın peşinde
Galatasaray, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Tolgay Arslan'ın peşine düştü.
Şenol Güneş: Surat asanla işim olmaz
Şenol Güneş, takımın durumu ile ilgili futbolcuları ile ilgili konuştu.
Galatasaray'a sakat futbolculardan müjde
Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce'den güzel haberler geldi.
Galatasaraylı kaleci Muslera bırakıyor mu?
Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Muslera'nın bırakacağı iddia edildi.