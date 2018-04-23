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Şenol Güneş kafasındaki dikişlerle maça çıktı

Şenol Güneş kafasındaki dikişlerle maça çıktı.20577
  • Giriş : 23.04.2018 / 08:23:00

Teknik adam Şenol Güneş, kafasındaki dikişlerle maça çıktı.

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Beşik Modelleri

Olaylı derbide Fenerbahçeli taraftarların attığı yabancı madde ile başından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan maça kafasındaki dikişlerle çıktı.

Başındaki bandajı çıkaran Güneş’in kafasında 5 adet stapler (zımba) dikişin durduğu görüldü. Siyah-beyazlı hocanın başındaki dikişlerin birkaç gün sonra alınacağı bildirildi.

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