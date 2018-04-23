Şenol Güneş kafasındaki dikişlerle maça çıktı
Olaylı derbide Fenerbahçeli taraftarların attığı yabancı madde ile başından yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün akşam oynanan maça kafasındaki dikişlerle çıktı.
Başındaki bandajı çıkaran Güneş’in kafasında 5 adet stapler (zımba) dikişin durduğu görüldü. Siyah-beyazlı hocanın başındaki dikişlerin birkaç gün sonra alınacağı bildirildi.
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