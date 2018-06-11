Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı FİFA'ya şikayet eden oyuncu Vagner Love'u kampta görmek istemediğini belirtti.
Deneyimli çalıştırıcının, 33 yaşındaki forvetin bu tutumundan rahatsız olduğu belirtildi. Şenol Güneş’in, Siyah-Beyazlı yöneticilere yeni sezon başında yapılacak kampta Love’u görmek istemediğini ilettiği öğrenildi.
Cenk Tosun’un İngiltere Premier Lig’in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor’dan 3.5 milyon euroya alınan Vagner Love, performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Brezilyalı forvet, ülkesinin takımlarından Flamengo’da oynamayı çok istiyor. Ancak Brezilyalı ekip tecrübeli golcü için kesinilkle bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor. Beşiktaş idarecileri, Vagner Love’dan fazla zarar etmek istemiyor.
AKŞAM
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