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Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!

Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!.17507
  • Giriş : 11.06.2018 / 09:51:00

Teknik adam Şenol Güneş, Vagner Love ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.

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Beşik Modelleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ı FİFA'ya şikayet eden oyuncu Vagner Love'u kampta görmek istemediğini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcının, 33 yaşındaki forvetin bu tutumundan rahatsız olduğu belirtildi. Şenol Güneş’in, Siyah-Beyazlı yöneticilere yeni sezon başında yapılacak kampta Love’u görmek istemediğini ilettiği öğrenildi.

Cenk Tosun’un İngiltere Premier Lig’in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor’dan 3.5 milyon euroya alınan Vagner Love, performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Brezilyalı forvet, ülkesinin takımlarından Flamengo’da oynamayı çok istiyor. Ancak Brezilyalı ekip tecrübeli golcü için kesinilkle bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor. Beşiktaş idarecileri, Vagner Love’dan fazla zarar etmek istemiyor.

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