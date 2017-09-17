Şenol Güneş, Konya maçında rotasyona gidecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Porto karşısındaki güzel futbolla aldığı galibiyetle başlayan Beşiktaş, yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş'ta yoğun fikstürün takım üzerinde olabilecek olumsuz etkisi ise rotasyon çözümüyle önlenecek.
Yarın akşam Vodafone Park Stadı’nda saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.İlk dört haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Siyah Beyazlılar A.Konyaspor’u da yenerek yoluna devam etmek istiyor.
TAKIMDA REHAVET YOK
Porto galibiyeti ile Avrupa basınının da dikkatlerini çeken ve başta Cenk olmak üzere oyuncuları manşetleri süsleyen Siyah Beyazlıların bu maçta rehavete kapılıp kapılmayacağı sıkça sorulan bir soru. Ancak son üç günde yapılan idmanlardaki futbolcuların çalışma ciddiyeti ve azmi A.Konyaspor karşısında herhangi bir rehavet yaşanmayacağını göstergesi. Bunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş’in yapmayı düşündüğü rotasyonda sahaya çıkacak futbolcuların kendini gösterme isteği de Beşiktaş için ekstra bir güç olabilir.
ŞENOL GÜNEŞ AS OYUNCULARI DİNLENDİRECEK
Atiker Konyaspor maçından sonra Fenerbahçe,Leipzig ve Trabzonspor ile arka arkaya karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in önemli rotasyonlar yapması bekleniyor. Hem geniş kadronun avantajlarını kullanmak hem de Negredo, Lens, Medel gibi oyuncuları takım oyununa daha fazla adapte etmek ve hazır tutmak isteyen Güneş, Konyaspor karşısında bu oyuncuların tamamından faydalanmak amacında.
Defans dörtlüsünde Tosic’in cezalı olması sebebiyle Matej Mitrovic, Pepe’nin partrneri olarak Konya karşısında sahadaki yerini alacak.Defans hattının diğer oyuncuları ise sol tarafta Caner sağ tarafta da Adriano veya Necip olacak.
ORTA SAHA MEDEL-TOLGAY İKİLİSİNE EMANET
Oğuzhan Özyakup’un Porto maçında yaşadığı sakatlık sonrası oynamayacak oluşuyla orta sahada Tolgay Arslan’ın oynaması hemen hemen kesinleşmiş durumda. Tolgay Arslan’ın bu maçtaki partneri ise Gary Medel olacak. Porto maçında oyuna girdikten sonra takıma önemli ölçüde katkıda bulunan Medel’in herhangi bir sakatlık yaşamaması halinde Tolgay Arslan ile beraber orta ikilide oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Hücum hattında da önemli değişiklikler yapması beklenen Güneş’in formayı sağ kanatta Lens’e ve ileri uçta da Negredo’ya vermesi A.Konyaspor maçı için beklenen diğer değişiklikler olacak. Talisca ve Babel ise hücum hattının diğer oyuncuları olacak.
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